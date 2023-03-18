Подставкина Фёдосья Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Подставкин Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Подставкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Подставкин Тихон Иванович
Отец ребёнка: Подставкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1927
Дочь: Мезинова Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Подставкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.01.1937
Сын: Подставкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Подставкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.04.1939
Сын: Подставкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Подставкин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно