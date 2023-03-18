Подставкина Фёдосья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подставкина Фёдосья Лукьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Подставкин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Подставкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Подставкин Тихон Иванович

Отец ребёнка: Подставкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1927

Дочь: Мезинова Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Подставкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.01.1937

Сын: Подставкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Подставкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
23.04.1939

Сын: Подставкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Подставкин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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