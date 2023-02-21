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Аленин Петр Митрофанович

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Место рождения

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Аленин Митрофан Тимофеевич

Мать: Аленина Параскева Спиридоновна

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
09.01.1894

Жена: Пелагея Семеновна

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Деревни Локтевой крестьянин собственник Петр Митрофанов Аленин, православной веры, первым браком 24 | | По жениху деревни Локтевой крестьяне собственники: Николай Радионов и Илья Радионов Аленины | ... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1900

Сын: Оленин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аленин Иван Петрович

Мать ребёнка: Пелагея Семеновна

Смерть
Неизвестно
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