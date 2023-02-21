Аленин Петр Митрофанович
Место рожденияДеревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
09.01.1894
Жена: Пелагея Семеновна
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Деревни Локтевой крестьянин собственник Петр Митрофанов Аленин, православной веры, первым браком 24 | | По жениху деревни Локтевой крестьяне собственники: Николай Радионов и Илья Радионов Аленины | ... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1900
Мать ребёнка: Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аленин Иван Петрович
Мать ребёнка: Пелагея Семеновна
Смерть
Неизвестно