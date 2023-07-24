Ломакина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.05.1966
Дочь: Сенчукова Ломакина Светлана Вячеславовна
Отец ребёнка: Ломакин Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломакина Шуклина Лариса Вячеславовна
Отец ребёнка: Ломакин Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голдобина Ломакина Ирина Вячеславовна
Отец ребёнка: Ломакин Вячеслав