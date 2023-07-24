Ломакина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломакина Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1966

Дочь: Сенчукова Ломакина Светлана Вячеславовна

Отец ребёнка: Ломакин Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломакина Шуклина Лариса Вячеславовна

Отец ребёнка: Ломакин Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голдобина Ломакина Ирина Вячеславовна

Отец ребёнка: Ломакин Вячеслав

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