Кукса (Куницина) Дина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1939
Дата смерти04.08.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1939
Рождение ребёнка
08.07.1961
Дочь: Батурина Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Кукса Алексей Александрович
Рождение ребёнка
28.11.1965
Отец ребёнка: Кукса Алексей Александрович
Рождение ребёнка
18.04.1976
Дочь: Остроухова Анжела Алексеевна
Отец ребёнка: Кукса Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.2005