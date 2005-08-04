Кукса (Куницина) Дина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукса (Куницина) Дина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1939

Дата смерти

04.08.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЯО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1939

Отец: Куницин Павел Степанович

Мать: Киргинцева Дарья Александровна

Рождение ребёнка
08.07.1961

Дочь: Батурина Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Кукса Алексей Александрович

Рождение ребёнка
28.11.1965

Сын: Кукса Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Кукса Алексей Александрович

Рождение ребёнка
18.04.1976

Дочь: Остроухова Анжела Алексеевна

Отец ребёнка: Кукса Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукса Алексей Александрович

Смерть
04.08.2005
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