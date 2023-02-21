Солодянкин Афонасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Рождение ребёнка
1743
Сын: Солодянкин Александр Афонисьевич
Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Солодянкин Никита Афонисьевич
Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Солодянкин Андрей Афонисьевич
Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Солодянки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно