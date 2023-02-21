Солодянкин Афонасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Афонасий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Солодянкин Иван Тимофеевич

Мать: Солодянкина Оксинья Антоновна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Солодянкин Александр Афонисьевич

Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Солодянкин Никита Афонисьевич

Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Солодянкин Андрей Афонисьевич

Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Евдокия Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Солодянки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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