Саидов Юсуф Юсуфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.2017
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.12.2018
Дочь: Саидова Сафина Юсуфовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности