Саидов Юсуф Юсуфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саидов Юсуф Юсуфович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.2017

Сын: Саидов Тимур Юсуфович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.12.2018

Дочь: Саидова Сафина Юсуфовна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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