Менщиков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Менщиков Василий
Мать: Менщикова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Менщиков Пётр
Мать ребёнка: Менщикова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Менщикова Нина
Мать ребёнка: Менщикова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Менщикова Александра
Мать ребёнка: Менщикова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Менщиков Николай
Мать ребёнка: Менщикова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Менщикова Елизавета
Смерть
Неизвестно