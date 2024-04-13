Менщиков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМенщиков Александр

Менщиков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Менщиков Василий

Мать: Менщикова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Менщиков Пётр

Мать ребёнка: Менщикова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Менщикова Нина

Мать ребёнка: Менщикова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Менщикова Александра

Мать ребёнка: Менщикова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Менщиков Николай

Мать ребёнка: Менщикова Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Менщикова Елизавета

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.