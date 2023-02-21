Степанова Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1905
Дочь: Ангелина Иосифовна
Отец ребёнка: Степанов Иосиф Петрович
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно