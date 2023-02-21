Степанова Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Мария Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1905

Дочь: Ангелина Иосифовна

Отец ребёнка: Степанов Иосиф Петрович

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Иосиф Петрович

Смерть
Неизвестно
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