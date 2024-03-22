Беляк Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1940
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1940
Отец: Дорофеев Максим Антонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1961
Дочь: Маркина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Беляк Александр Максимович
Рождение ребёнка
13.05.1966
Отец ребёнка: Беляк Александр Максимович
Рождение ребёнка
13.05.1966
Отец ребёнка: Беляк Александр Максимович