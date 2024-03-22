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Беляк Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1940

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1940

Отец: Дорофеев Максим Антонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляк Александр Максимович

Рождение ребёнка
23.11.1961

Дочь: Маркина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Беляк Александр Максимович

Рождение ребёнка
13.05.1966

Сын: Беляк Юрий Александрович

Отец ребёнка: Беляк Александр Максимович

Рождение ребёнка
13.05.1966

Сын: Беляк Юрий Александрович

Отец ребёнка: Беляк Александр Максимович

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