Старовойт Евгений
мужской, родился 24.05.1966
умер 04.03.2026
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1966
Отец: Старовойт Василий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.03.2026