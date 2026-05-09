Старовойт Евгений 24.05.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Старовойт Евгений

Автор
СП
Палкина (Романова) С.

мужской, родился 24.05.1966

умер 04.03.2026

Отец
Старовойт ВасилийНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1966

Отец: Старовойт Василий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.03.2026

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