Скачков Федор Васильевич
Место рожденияРоссия (Коломна)
Дата рождения06.07.1906
Дата смерти17.01.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1906
Отец: Скачков Василий
Мать: не указана
Россия (Коломна)
Родился в Московской области, город Коломна, ул. Лазерва, дом 9, квартира 2
Место жительства
Неизвестно
Россия (станция Пески Московской области)
Работа или профессия
1920
Россия (Коломна)
ученик модельщика | Должность: ученик модельщика | Там же, до своей смерти работал его отец. Через два года стал модельщиком третьего разряда. В 1921 году вступил в ВЛКСМ. В 1922 голу его избрали секр... Показать все
Образование
1925
Россия (Москва)
Принимал активное участие в партийной жизни. Вел занятия в кружках по ликвидации неграмотности среди рабочих, преподавал политическую грамоту. | Образовательное учреждение: техникум по подготовке маст... Показать все
Бракосочетание
1927
Россия (Коломна)
В связи собретением семьи оставил учебу и пошел работать на Коломенский паровозостроительный завод в модельный цех модельщиком шестого разряда. Одновременно работал в Управлении комитета комсомола.
Рождение ребёнка
27.02.1929
Дочь: Кондрашкова (Скачкова) Светлана Федоровна
Мать ребёнка: Скачкова (Шилова) Татьяна Алексеевна
Россия (Коломна)
Работа или профессия
1930
Россия (г.Ленинград)
Заместитель директора завода по социалестическому соревнованию. | Должность: Заместитель директора завода по социалестическому соревнованию. | Через полгода его избрали членом партбюро цеховой парторг... Показать все
Место жительства
1930
Россия (г.Ленинград)
По вечерам учился на факультете особого назначения Откуда: Россия (г.Коломна), : Россия (г.Ленинград)
Работа или профессия
02.03.1934
Украина (станция Мелитополь)
Парторг | Должность: Парторг | Восстанавливал 27 дистанцию пути - станция Мелитополь. Создал рабочим хорошие жизненные условия. Привез саженцы фруктовых деревьев, телят, поросят, кур. Примерно в декаб... Показать все
Место жительства
02.03.1934
Украина (станция Мелитополь)
Направлен ЦК КПСС для восстановления железнодорожных путей - 27 дистанция пути. Откуда: Россия (г.Ленинград), : Украина (станция Мелитополь)
Рождение ребёнка
29.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скачкова (Шилова) Татьяна Алексеевна
Россия (Коломна)
Работа или профессия
1938
Россия (Коломна)
Начальник транспортного цеха | Должность: Начальник транспортного цеха | Место работы: Коломенский паровозостроительный завод | Должность: Начальник транспортного цеха
Место жительства
1938
Россия (Коломна)
Откуда: Украина (станция Мелитополь), : Россия (г.Коломна)
Работа или профессия
1939
Россия (станция Пески Московской области)
Директор | Должность: Директор | Строил завод с «нуля». Пока завод не стал давать прибыль Федор Васильевич не ходил в отпуск. Первый отпуск пришелся на 21 июня 1941 года. | Место работы: Московский за... Показать все
Место жительства
1939
Россия (станция Пески Московской области)
Переезд связан с новым назначением на должность строящегося завода. Откуда: Россия (г.Коломна), : станция Пески Московской области
Военная служба
23.06.1941
Россия (Коломна)
В этот день пошел в военкомат (Коломенский РВК, Московская обл., Коломенский р-н) с просьбой направить его доровольцем на фронт (Вторая мировая война). Сначала его полк направили для формирования в Са... Показать все
Смерть
17.01.1942
Россия (д.Афанасьево Калиниской области)
Причина смерти: скончаля от ран. | Скончался от ран в военно-полевом санбате. Похоронен в деревне Афанасьево Калининской области Мальвского района