Савенков Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавенков Виктор Иванович

Савенков Виктор Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1956

Дата смерти

09.04.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1971 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савенкова Ирина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савенкова Ирина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
09.04.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close