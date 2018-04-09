Савенков Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1956
Дата смерти09.04.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савенкова Ирина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савенкова Ирина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
09.04.2018