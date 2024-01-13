Герасименко Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасименко Матвей Платонович

Место жительства
Около 1890
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.09.1890

Дочь: (Герасименко) Харитина Матвеевна

Отец ребёнка: Герасименко Матвей Платонович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №173 Опись №16 Дело №743 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Любимовка, Марковка, Михайловка, Ново-Троицкое, Павло-Антоновка, Преображенка https://ya.ru/archive/cata... Показать все
Смерть
Неизвестно

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