Герасименко Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Около 1890
Рождение ребёнка
29.09.1890
Дочь: (Герасименко) Харитина Матвеевна
Отец ребёнка: Герасименко Матвей Платонович
Фонд №173 Опись №16 Дело №743 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Любимовка, Марковка, Михайловка, Ново-Троицкое, Павло-Антоновка, Преображенка https://ya.ru/archive/cata... Показать все
Смерть
Неизвестно