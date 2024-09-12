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--- Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: --- Емельян Митрофанович

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: --- Тимофей Емельянович

Отец ребёнка: --- Емельян Митрофанович

Козино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: --- Акулина (Акилина) Емельяновна

Отец ребёнка: --- Емельян Митрофанович

Козино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: --- Праскева Емельяновна

Отец ребёнка: --- Емельян Митрофанович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: --- Пелагея Емельяновна

Отец ребёнка: --- Емельян Митрофанович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: --- Агрипина Емельяновна

Отец ребёнка: --- Емельян Митрофанович

Смерть
Неизвестно

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