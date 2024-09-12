--- Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849 ст.
Отец ребёнка: --- Емельян Митрофанович
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: --- Акулина (Акилина) Емельяновна
Отец ребёнка: --- Емельян Митрофанович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: --- Праскева Емельяновна
Отец ребёнка: --- Емельян Митрофанович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: --- Пелагея Емельяновна
Отец ребёнка: --- Емельян Митрофанович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: --- Агрипина Емельяновна
Отец ребёнка: --- Емельян Митрофанович
Смерть
Неизвестно