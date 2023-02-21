Суходоев Аркадий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1929
Дата смерти10.10.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1950
Мать ребёнка: Суходоева Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суходоева Клавдия
Смерть
10.10.1969
Циммермановка, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край