Суходоев Аркадий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суходоев Аркадий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1929

Дата смерти

10.10.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1950

Сын: Суходоев Юрий Аркадьевич

Мать ребёнка: Суходоева Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суходоева Клавдия

Смерть
10.10.1969
Циммермановка, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
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