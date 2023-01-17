Рыбкина (Иванова) Лукерья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбкина (Иванова) Лукерья Константиновна

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Место рождения

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Иванов Константин Терентьевич

Мать: Иванова Наталья Сергеевна

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Рыбкин Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Рыбкин Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбкина Раиса

Отец ребёнка: Рыбкин Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбкина Зоя

Отец ребёнка: Рыбкин Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбкин Тимофей

Смерть
1946
погибла в результате несчастного случая - забодал бык.
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