Рыбкина (Иванова) Лукерья Константиновна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Рыбкин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбкина Раиса
Отец ребёнка: Рыбкин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбкина Зоя
Отец ребёнка: Рыбкин Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыбкин Тимофей
Смерть
1946
погибла в результате несчастного случая - забодал бык.