Анохина (Козлова) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохина (Козлова) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.07.?

Муж: Анохин Максим Сергеевич

Рождение ребёнка
13.04.2017

Дочь: Анохина София Максимовна

Отец ребёнка: Анохин Максим Сергеевич

Рождение ребёнка
09.10.2021

Дочь: Анохина Валерия Максимовна

Отец ребёнка: Анохин Максим Сергеевич

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