Анохина (Козлова) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.07.?
Рождение ребёнка
13.04.2017
Дочь: Анохина София Максимовна
Отец ребёнка: Анохин Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
09.10.2021
Дочь: Анохина Валерия Максимовна
Отец ребёнка: Анохин Максим Сергеевич