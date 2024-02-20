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Булдина- Литовченко Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1968

Отец: Булдин Иван Иванович

Мать: Четыркина-Булдина Галина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
27.05.1989

Муж: Литовченко Андрей Васильевич

Бракосочетание: Булдина Евгения Ивановна 676850 Амурская обл, г. Белогорск, ул. Ленина,57 Отдел ЗАГС
Рождение ребёнка
18.12.1989

Дочь: Литовченко Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Литовченко Андрей Васильевич

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