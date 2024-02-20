Булдина- Литовченко Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
27.05.1989
Бракосочетание: Булдина Евгения Ивановна 676850 Амурская обл, г. Белогорск, ул. Ленина,57 Отдел ЗАГС
Рождение ребёнка
18.12.1989
Дочь: Литовченко Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Литовченко Андрей Васильевич