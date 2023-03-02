(Bugakova) Бейля Янкель-Хаимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Bugakova) Бейля Янкель-Хаимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

10.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1893

Дочь: Бугакова Екатерина (Кейля-Хая)

Отец ребёнка: Bugakov Zalman Elia

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.12.1894

Дочь: Левинсон Эмма Залмановна

Отец ребёнка: Bugakov Zalman Elia

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Бугаков Лев (Лейвик) (Залманович)

Отец ребёнка: Bugakov Zalman Elia

Рождение ребёнка
07.06.1898

Дочь: Альбац Соня Залмановна

Отец ребёнка: Bugakov Zalman Elia

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.11.1899

Дочь: Kaplunova Бася

Отец ребёнка: Bugakov Zalman Elia

Ilyino
Рождение ребёнка
30.05.1901

Сын: Бугаков (bugakov) Израиль (Залманович)

Отец ребёнка: Bugakov Zalman Elia

Рождение ребёнка
30.01.1905

Дочь: Кринская (бугакова) Раиса (Рася Хая-Ратка)

Отец ребёнка: Bugakov Zalman Elia

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
10.10.1958
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