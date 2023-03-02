(Bugakova) Бейля Янкель-Хаимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти10.10.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1893
Дочь: Бугакова Екатерина (Кейля-Хая)
Отец ребёнка: Bugakov Zalman Elia
Рождение ребёнка
27.12.1894
Дочь: Левинсон Эмма Залмановна
Отец ребёнка: Bugakov Zalman Elia
Рождение ребёнка
1897
Сын: Бугаков Лев (Лейвик) (Залманович)
Отец ребёнка: Bugakov Zalman Elia
Рождение ребёнка
07.06.1898
Дочь: Альбац Соня Залмановна
Отец ребёнка: Bugakov Zalman Elia
Рождение ребёнка
03.11.1899
Дочь: Kaplunova Бася
Отец ребёнка: Bugakov Zalman Elia
Ilyino
Рождение ребёнка
30.05.1901
Сын: Бугаков (bugakov) Израиль (Залманович)
Отец ребёнка: Bugakov Zalman Elia
Рождение ребёнка
30.01.1905
Дочь: Кринская (бугакова) Раиса (Рася Хая-Ратка)
Отец ребёнка: Bugakov Zalman Elia
Смерть
10.10.1958