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Вдовин Дмитрий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

После 1881

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Вдовин Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1868 ст.

Жена: Вдовина (-) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1869 ст.

Дочь: - (Вдовина) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Вдовина (-) Пелагея Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-65ж
Рождение ребёнка
14.04.1872 ст.

Дочь: (Вдовина) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Вдовина (-) Пелагея Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-39ж
Рождение ребёнка
04.02.1876 ст.

Сын: Вдовин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Вдовина (-) Пелагея Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-12м
Рождение ребёнка
04.02.1876 ст.

Сын: Вдовин Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Вдовина (-) Пелагея Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-11м
Рождение ребёнка
04.11.1878 ст.

Дочь: - (Вдовина) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Вдовина (-) Пелагея Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-144ж
Рождение ребёнка
13.05.1881 ст.

Дочь: - (Вдовина) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Вдовина (-) Пелагея Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-78ж
Смерть
После 1881

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