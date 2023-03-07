Веселов Александр Витальевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1913 ст.
Сын: Веселов Акиндин Александрович
Мать ребёнка: Веселова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
05.12.1916 ст.
Сын: Веселов Павел Александрович
Мать ребёнка: Веселова Анна Леонтьевна
Место жительства
1916
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веселова Анна Леонтьевна
Смерть
Неизвестно