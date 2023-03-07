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Веселов Александр Витальевич

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Место рождения

Соколово, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1913 ст.

Сын: Веселов Акиндин Александрович

Мать ребёнка: Веселова Анна Леонтьевна

Соколово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1916 ст.

Сын: Веселов Павел Александрович

Мать ребёнка: Веселова Анна Леонтьевна

Место жительства
1916
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселова Анна Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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