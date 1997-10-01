Валиахметова (Салимова) Зухрабика
Место рожденияСатышево
Дата рождения09.06.1912
Дата смертиОколо 01.10.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1933
Дочь: Мустафина Гульчира Габдулбариевна
Отец ребёнка: Валиахметов Габдулбари
Б.Сабы
Рождение ребёнка
07.12.1936
Дочь: Закирова Нажия
Отец ребёнка: Валиахметов Габдулбари
Б.Сабы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валиахметов Габдулбари
с.Богатые Сабы РТ
Смерть
Около 01.10.1997
Б.Сабы
Похороны
Неизвестно
Б.Сабы