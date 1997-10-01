Валиахметова (Салимова) Зухрабика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиахметова (Салимова) Зухрабика

Место рождения

Сатышево

Дата рождения

09.06.1912

Дата смерти

Около 01.10.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Сатышево
Рождение ребёнка
15.12.1933

Дочь: Мустафина Гульчира Габдулбариевна

Отец ребёнка: Валиахметов Габдулбари

Б.Сабы
Рождение ребёнка
07.12.1936

Дочь: Закирова Нажия

Отец ребёнка: Валиахметов Габдулбари

Б.Сабы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиахметов Габдулбари

с.Богатые Сабы РТ
Смерть
Около 01.10.1997
Б.Сабы
Похороны
Неизвестно
Б.Сабы
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