Федякова Евдокия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федяков Николай Алексиев
Мать: Федякова Ольга Зиновьева
Место жительства
1910
ГАСО ф6 о17 28-19 января 1910 Анна Родители: деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновьева, оба православные Восприемники: дочь их девица Евдокия приписка: ... Показать все
Место жительства
1911
ГАСО ф6 о17 20-23 декабря 1911г Петр Родители: деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновиева, оба православные Восприемники: дети их Михаил и дочь девица Евд... Показать все
Место жительства
1914
ГАСО ф6 о17 17-19 сентября 1914г Андрей Родители: Деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновиева, оба православные Восприемники: сын их Михаил и сестра девица... Показать все
Смерть
Неизвестно