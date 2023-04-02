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Федякова Евдокия Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федяков Николай Алексиев

Мать: Федякова Ольга Зиновьева

Место жительства
1910
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 28-19 января 1910 Анна Родители: деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновьева, оба православные Восприемники: дочь их девица Евдокия приписка: ... Показать все
Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 20-23 декабря 1911г Петр Родители: деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновиева, оба православные Восприемники: дети их Михаил и дочь девица Евд... Показать все
Место жительства
1914
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 17-19 сентября 1914г Андрей Родители: Деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновиева, оба православные Восприемники: сын их Михаил и сестра девица... Показать все
Смерть
Неизвестно

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