Алексеева (Беляева) Прасковья Александровна
Место рождения
Дата рождения09.10.1891
Дата смерти?.05.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1891
Крещение
10.10.1891
Рождение ребёнка
10.12.1914
Дочь: Алексеева Евгения Фёдоровна
Отец ребёнка: Алексеев Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
?.09.1919
Сын: Алексеев Виктор Фёдорович
Отец ребёнка: Алексеев Фёдор Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.05.1963
Похороны
Неизвестно