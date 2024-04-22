Алексеева (Беляева) Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Беляева) Прасковья Александровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.10.1891

Дата смерти

?.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1891

Отец: Беляев Александр Васильевич

Мать: Беляева Олимпиада Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
10.10.1891
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.12.1914

Дочь: Алексеева Евгения Фёдоровна

Отец ребёнка: Алексеев Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
?.09.1919

Сын: Алексеев Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Алексеев Фёдор Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.05.1963
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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