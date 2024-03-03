?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 22.02.1924
Дочь: Дроздова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Губина ?
д.Шестаково Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Губина ?
д.Шестаково Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Губина ?
д.Шестаково Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губина ?
д.Шестаково Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Губина ?
д.Шестаково Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна (Муся)
Отец ребёнка: Губина ?
д.Шестаково Воронежская область