Клочков Козма Давыдов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Клочков Давыд Семенов
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Клочкова Евдокия Козмина
Мать ребёнка: Елена Иеремеева
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Елена Иеремеева
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Елена Иеремеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Иеремеева
Смерть
Неизвестно