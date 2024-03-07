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Клочков Козма Давыдов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Клочков Давыд Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Клочкова Евдокия Козмина

Мать ребёнка: Елена Иеремеева

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1741

Сын: Клочков Гавриил Козмин

Мать ребёнка: Елена Иеремеева

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1743

Сын: Клочков Никифор Козмин

Мать ребёнка: Елена Иеремеева

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Иеремеева

Смерть
Неизвестно
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