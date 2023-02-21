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Евдокимов Иван Анатольевич
Евдокимов Иван Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.1965
Пол
Мужской
Отец
Евдокимов Анатолий Александрович
1939 г.р.
Мать
Львовская Роза Шломовна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1965
Отец:
Евдокимов Анатолий Александрович
Мать:
Львовская Роза Шломовна
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