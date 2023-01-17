Амелькин Григорий Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Амелькин Кондратий Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Зиновьева Домна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1702
Сын: Амелькин Савелий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1707
Сын: Пошла Отдельная Фамилия? Григорий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1710
Сын: Амелькин Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1717
Сын: Амелькин Евсей Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амелькин Дементий
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно