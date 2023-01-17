Амелькин Григорий Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелькин Григорий Кондратьев

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Место рождения

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Амелькин Кондратий Петров

Мать: не указана

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1692

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Зиновьева Домна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1702

Сын: Амелькин Савелий

Мать ребёнка: ?

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Пошла Отдельная Фамилия? Григорий

Мать ребёнка: ?

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Амелькин Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1712

Сын: Амелькин Иван меньшой

Мать ребёнка: ?

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Амелькин Евсей Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амелькин Дементий

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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