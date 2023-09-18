Маслякова (Казакова) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслякова (Казакова) Татьяна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1978 г.р.

Дети

2003 г.р.
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.2003

Сын: Масляков Роман Максимович

Отец ребёнка: Масляков Максим Сергеевич

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Масляков Максим Сергеевич

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.07.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Масляков Максим Сергеевич

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.08.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Масляков Максим Сергеевич

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масляков Максим Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
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