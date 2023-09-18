Маслякова (Казакова) Татьяна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.01.2003
Сын: Масляков Роман Максимович
Отец ребёнка: Масляков Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
23.08.2007
Рождение ребёнка
03.07.2018
Рождение ребёнка
08.08.2019
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно