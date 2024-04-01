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Bailey James Alvin

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1829

Дата смерти

20.06.1887

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

1785 г.р.

Дети

После 1848 г.р.
1851 г.р.
1853 г.р.
1855 г.р.
1857 г.р.
1861 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1829

Отец: Bailey Robert

Мать: Conrad Mary

Рождение ребёнка
После 1848

Сын: Bailey Charles

Мать ребёнка: Adams Electa Jane

Рождение ребёнка
23.10.1851

Дочь: (Bailey) Jeanette (Nettie)

Мать ребёнка: Adams Electa Jane

Рождение ребёнка
25.10.1853

Сын: Bailey Adam

Мать ребёнка: Adams Electa Jane

Рождение ребёнка
20.12.1855

Дочь: Bailey Lydia Alzina

Мать ребёнка: Adams Electa Jane

Рождение ребёнка
22.11.1857

Сын: Bailey James Alfred

Мать ребёнка: Adams Electa Jane

Рождение ребёнка
18.11.1861

Дочь: Bailey Lucinda (Babe)

Мать ребёнка: Adams Electa Jane

Рождение ребёнка
1865

Сын: Bailey Sherman

Мать ребёнка: Adams Electa Jane

Рождение ребёнка
1867

Сын: Bailey George

Мать ребёнка: Adams Electa Jane

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Bailey Sardina (Deena)

Мать ребёнка: Adams Electa Jane

Смерть
20.06.1887

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