Bailey James Alvin
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1829
Дата смерти20.06.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1829
Отец: Bailey Robert
Мать: Conrad Mary
Рождение ребёнка
После 1848
Сын: Bailey Charles
Мать ребёнка: Adams Electa Jane
Рождение ребёнка
23.10.1851
Дочь: (Bailey) Jeanette (Nettie)
Мать ребёнка: Adams Electa Jane
Рождение ребёнка
25.10.1853
Сын: Bailey Adam
Мать ребёнка: Adams Electa Jane
Рождение ребёнка
20.12.1855
Дочь: Bailey Lydia Alzina
Мать ребёнка: Adams Electa Jane
Рождение ребёнка
22.11.1857
Сын: Bailey James Alfred
Мать ребёнка: Adams Electa Jane
Рождение ребёнка
18.11.1861
Дочь: Bailey Lucinda (Babe)
Мать ребёнка: Adams Electa Jane
Рождение ребёнка
1865
Сын: Bailey Sherman
Мать ребёнка: Adams Electa Jane
Рождение ребёнка
1867
Сын: Bailey George
Мать ребёнка: Adams Electa Jane
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Bailey Sardina (Deena)
Мать ребёнка: Adams Electa Jane
Смерть
20.06.1887