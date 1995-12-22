Величко Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1954
Дата смерти22.12.1995
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1954
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
С 13.03.1975
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.12.1975
Дочь: Величко Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.07.1984
Дочь: Грачева Ольга Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.12.1995