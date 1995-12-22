Величко Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величко Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1954

Дата смерти

22.12.1995

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1917 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Величко Анастасия Васильевна

Бракосочетание
С 13.03.1975

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.12.1975

Дочь: Величко Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.07.1984

Дочь: Грачева Ольга Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.12.1995
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