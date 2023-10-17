Кац (Кац) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кац (Кац) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13

Пол

Женский

Отец

1943 г.р.

Мать

1950 г.р.

Муж

1974 г.р.
1969 г.р.

Дети

2004 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13

Отец: Кац Семен

Мать: Тамара

Рождение ребёнка
04.11.2004

Сын: Майер Михаэль

Отец ребёнка: Майер Евгений

Рождение ребёнка
11.02.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ремешевский Олег

Germany
Рождение ребёнка
21.03.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ремешевский Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремешевский Олег

Развод
Неизвестно

Муж: Майер Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майер Евгений

Место жительства
Неизвестно
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