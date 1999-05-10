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Арутюнян Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1955

Дата смерти

10.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1955

Отец: Арутюнян Владимир Левонович

Мать: Зулфугарян Нина Рубеновна

Рождение ребёнка
29.06.1978

Сын: Арутюнян Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Арутюнян Карина Вазгеновна

Рождение ребёнка
05.02.1980

Дочь: Григорян Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Арутюнян Карина Вазгеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арутюнян Карина Вазгеновна

Смерть
10.05.1999
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