Арутюнян Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1955
Дата смерти10.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1955
Рождение ребёнка
29.06.1978
Сын: Арутюнян Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Арутюнян Карина Вазгеновна
Рождение ребёнка
05.02.1980
Дочь: Григорян Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Арутюнян Карина Вазгеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.1999