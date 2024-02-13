Беспалова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Леонид
Отец ребёнка: Беспалов Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Семён
Отец ребёнка: Беспалов Николай Павлович
Рождение ребёнка
12.07.1900
Сын: Беспалов Прокопий
Отец ребёнка: Беспалов Николай Павлович
Смерть
Неизвестно