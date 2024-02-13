Беспалова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Леонид

Отец ребёнка: Беспалов Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Семён

Отец ребёнка: Беспалов Николай Павлович

Рождение ребёнка
12.07.1900

Сын: Беспалов Прокопий

Отец ребёнка: Беспалов Николай Павлович

Смерть
Неизвестно

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