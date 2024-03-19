(Шерварли) Сарра Власовна
Место рождения
Дата рождения10.12.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
10.12.1870
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-216,зап.-51
Бракосочетание
25.10.1892
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1892г.,лист-168,зап.-8
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Маирена Ильинична
Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Евфросиния Ильинична
Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Александра Ильинична
Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Любовь Ильинична
Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лидия Ильинична
Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович
Смерть
Неизвестно