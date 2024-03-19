(Шерварли) Сарра Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шерварли) Сарра Власовна

(Шерварли) Сарра Власовна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

10.12.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1870

Отец: Шерварли Влас / Елисей / Саввич

Мать: Шерварли Матрена Ивановна

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-216,зап.-51
Бракосочетание
25.10.1892

Муж: Кирякулов Илья Иванович

ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1892г.,лист-168,зап.-8
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Маирена Ильинична

Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Евфросиния Ильинична

Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кирякулова Андрей Ильич

Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Александра Ильинична

Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Любовь Ильинична

Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кирякулова Николай Ильич

Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лидия Ильинична

Отец ребёнка: Кирякулов Илья Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close