Ипполитова Валентина Семеновна
Место рожденияЛипино, Зубцовский район, Тверская область
Дата рождения26.03.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1950
Липино, Зубцовский район, Тверская область
Бракосочетание
1970
Рождение ребёнка
25.11.1972
Дочь: Мохначева Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Мохначев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
25.11.1973
Сын: Мохначев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Мохначев Владимир Васильевич