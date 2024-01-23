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Ипполитова Валентина Семеновна

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Место рождения

Липино, Зубцовский район, Тверская область

Дата рождения

26.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1950

Отец: Ипполитов Семен Федорович

Мать: Бабошина Мария Васильевна

Липино, Зубцовский район, Тверская область
Бракосочетание
1970

Муж: Мохначев Владимир Васильевич

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
25.11.1972

Дочь: Мохначева Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Мохначев Владимир Васильевич

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
25.11.1973

Сын: Мохначев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Мохначев Владимир Васильевич

Торжок, город Торжок, Тверская область
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