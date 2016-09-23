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Агаметова Хаят Магомедовна
Агаметова Хаят Магомедовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.09.2016
Пол
Женский
Отец
Агаметов Магомед Камранович
1987 г.р.
Мать
Юсупова сабигат
Дети
Не указаны
Добавил:
сю
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.2016
Отец:
Агаметов Магомед Камранович
Мать:
Юсупова сабигат
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