Князев Павел Васильевич
Место рожденияг. Ленинград
Дата рождения30.06.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1945
г. Ленинград
Бракосочетание
05.08.1976
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.05.1977
Сын: Князев Александр Павлович
Мать ребёнка: Князева Тамара Анатольевна
г. Ленинград
Рождение ребёнка
02.07.1983
Дочь: Надервель Дарья Павловна
Мать ребёнка: Князева Тамара Анатольевна
г. Ленинград