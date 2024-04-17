Князев Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязев Павел Васильевич

Князев Павел Васильевич

avatar

Место рождения

г. Ленинград

Дата рождения

30.06.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1945

Отец: Князев Василий Алексеевич

Мать: Князева Клавдия Михайловна

г. Ленинград
Бракосочетание
05.08.1976

Жена: Князева Тамара Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.05.1977

Сын: Князев Александр Павлович

Мать ребёнка: Князева Тамара Анатольевна

г. Ленинград
Рождение ребёнка
02.07.1983

Дочь: Надервель Дарья Павловна

Мать ребёнка: Князева Тамара Анатольевна

г. Ленинград
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close