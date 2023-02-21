Валиева (Шамсутдинова) Фахрниса Шарафутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиева (Шамсутдинова) Фахрниса Шарафутдиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

03.02.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1917

Дочь: Валиева Мауфара Рахимкуловна

Отец ребёнка: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Валиева Назифа Рахимкуловна

Отец ребёнка: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич

Рождение ребёнка
05.01.1920

Дочь: Валиева Назира Рахимкуловна

Отец ребёнка: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Валиева Энже Рахимкуловна

Отец ребёнка: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич

Рождение ребёнка
11.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич

Рождение ребёнка
05.01.1935

Сын: Валиев Уат Рахимкулович

Отец ребёнка: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич

Рождение ребёнка
01.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич

Рождение ребёнка
14.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич

Место жительства
Неизвестно
Мурсалимкино, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.02.1984
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