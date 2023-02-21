Валиева (Шамсутдинова) Фахрниса Шарафутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти03.02.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1917
Дочь: Валиева Мауфара Рахимкуловна
Отец ребёнка: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Валиева Назифа Рахимкуловна
Отец ребёнка: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич
Рождение ребёнка
05.01.1920
Дочь: Валиева Назира Рахимкуловна
Отец ребёнка: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Валиева Энже Рахимкуловна
Отец ребёнка: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич
Рождение ребёнка
11.02.1930
Рождение ребёнка
05.01.1935
Отец ребёнка: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич
Рождение ребёнка
01.11.1937
Рождение ребёнка
14.01.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мурсалимкино, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.02.1984