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(Елунина?) Елисавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

1806 г.р.

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Елунин Иван

Мать: Агафия

Бракосочетание
Между 1848 и 1854

Муж: Наумов Макар

Рождение ребёнка
1857

Сын: Наумов Пантелей

Отец ребёнка: Наумов Макар

Рождение ребёнка
1860

Сын: Наумов Тихон

Отец ребёнка: Наумов Макар

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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