(Елунина?) Елисавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Елунин Иван
Мать: Агафия
Бракосочетание
Между 1848 и 1854
Муж: Наумов Макар
Рождение ребёнка
1857
Сын: Наумов Пантелей
Отец ребёнка: Наумов Макар
Рождение ребёнка
1860
Сын: Наумов Тихон
Отец ребёнка: Наумов Макар
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно