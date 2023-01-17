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Прохоров Григорий Михайлович

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Место рождения

Киржеманы, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1897

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Киржеманы, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.10.1921

Дочь: Сарнова Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Киржеманы, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никиткова Вера Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Татьяна

Смерть
1944
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