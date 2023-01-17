Прохоров Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1921
Дочь: Сарнова Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никиткова Вера Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прохорова Татьяна
Смерть
1944