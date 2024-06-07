Перьминов Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Перьминова) Просковья Никифоровна
Мать ребёнка: Перьминова (Скрябина) Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перьминов Константин Никифорович
Мать ребёнка: Перьминова (Скрябина) Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перьминов Петр Никифорович
Мать ребёнка: Перьминова (Скрябина) Анисья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно