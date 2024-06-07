Перьминов Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перьминов Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Перьминова) Просковья Никифоровна

Мать ребёнка: Перьминова (Скрябина) Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перьминов Константин Никифорович

Мать ребёнка: Перьминова (Скрябина) Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перьминов Петр Никифорович

Мать ребёнка: Перьминова (Скрябина) Анисья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перьминова (Скрябина) Анисья Андреевна

Смерть
Неизвестно

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