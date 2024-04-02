Коснырева Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.05.1971
Дочь: Филиппова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Филиппов Иван Александрович
Рождение ребёнка
20.08.1974
Дочь: Филиппова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Филиппов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1976
Сын: Филиппов Александр Иванович
Отец ребёнка: Филиппов Иван Александрович
Рождение ребёнка
14.10.1978
Отец ребёнка: Филиппов Иван Александрович
п.Белоярск Приуральский район
Бракосочетание
Неизвестно