Коснырева Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коснырева Галина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1971

Дочь: Филиппова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Филиппов Иван Александрович

Рождение ребёнка
20.08.1974

Дочь: Филиппова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Филиппов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1976

Сын: Филиппов Александр Иванович

Отец ребёнка: Филиппов Иван Александрович

Рождение ребёнка
14.10.1978

Сын: Филиппов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Филиппов Иван Александрович

п.Белоярск Приуральский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Иван Александрович

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