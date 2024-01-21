Жуль Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти20.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1933
Мать ребёнка: Жуль Наталия Васильева
Рождение ребёнка
05.08.1936
Мать ребёнка: Жуль Наталия Васильева
Рождение ребёнка
23.03.1939
Сын: Жуль Петр Николаевич
Мать ребёнка: Жуль Наталия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жуль Наталия Васильева
Смерть
20.08.1942
погиб под Смоленском