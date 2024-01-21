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Жуль Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

20.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1933

Сын: Жуль Николай Николаевич

Мать ребёнка: Жуль Наталия Васильева

Новенькое, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.08.1936

Сын: Жуль Василий Николаевич

Мать ребёнка: Жуль Наталия Васильева

Новенькое, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.03.1939

Сын: Жуль Петр Николаевич

Мать ребёнка: Жуль Наталия Васильева

Новенькое, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жуль Наталия Васильева

Смерть
20.08.1942
погиб под Смоленском
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