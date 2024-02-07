Чибирев Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чибирев Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чибирев Александр

Мать: Чибирева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2002
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