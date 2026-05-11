Шатилова (Грудцын) Мария Галактионовна
женский, родилась 18.07.1854, Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 1926
МатьГрудцын (Вендина) Анна Александровна02.12.1828 г.р.
ОтецГрудцын Галлактион Пантелеевич1824 г.р.
Супруги
Дети
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- РодственникиРодственники
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Дочь: Шатилова Матрона Степановна
Отец ребёнка: Шатилов Степан Степанович
Сын: Шатилов Ирофей Степанович
Отец ребёнка: Шатилов Степан Степанович
Сын: Тарасов Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Тарасов Степан Родионович
Дочь: (Тарасова) Дария Степановна
Отец ребёнка: Тарасов Степан Родионович
Сын: Тарасов Иван
Отец ребёнка: Тарасов Степан Родионович
Сын: Тарасов Гаврил Степанович
Отец ребёнка: Тарасов Степан Родионович
Дочь: Тарасова Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Тарасов Степан Родионович
Дочь: (Тарасова) Марфа Степановна
Отец ребёнка: Тарасов Степан Родионович
Дочь: (Тарасова) Елена Степановна
Отец ребёнка: Тарасов Степан Родионович
Дочь: (Тарасова) Зиновия Степановна
Отец ребёнка: Тарасов Степан Родионович
Сын: Тарасов Александр Степанович
Отец ребёнка: Тарасов Степан Родионович