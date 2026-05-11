Шатилова (Грудцын) Мария Галактионовна 18.07.1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Шатилова (Грудцын) Мария Галактионовна

Автор
ТТ
Тарасова Т.

женский, родилась 18.07.1854, Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 1926

Мать
Грудцын (Вендина) Анна Александровна02.12.1828 г.р.
Отец
Грудцын Галлактион Пантелеевич1824 г.р.
Супруги
Тарасов Степан Родионович30.07.1850 г.р.
Шатилов Степан СтепановичНеизвестно г.р.
Дети
Шатилова Матрона Степановна16.05.1878 г.р.
Шатилов Ирофей Степанович04.10.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1854

Отец: Грудцын Галлактион Пантелеевич

Мать: Грудцын (Вендина) Анна Александровна

Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатилов Степан Степанович

Рождение ребёнка
16.05.1878

Дочь: Шатилова Матрона Степановна

Отец ребёнка: Шатилов Степан Степанович

Рождение ребёнка
04.10.1878

Сын: Шатилов Ирофей Степанович

Отец ребёнка: Шатилов Степан Степанович

Бракосочетание
22.10.1880

Муж: Тарасов Степан Родионович

Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
13.06.1882

Сын: Тарасов Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Тарасов Степан Родионович

Рождение ребёнка
03.03.1884

Дочь: (Тарасова) Дария Степановна

Отец ребёнка: Тарасов Степан Родионович

Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
04.05.1886

Сын: Тарасов Иван

Отец ребёнка: Тарасов Степан Родионович

Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
25.03.1888

Сын: Тарасов Гаврил Степанович

Отец ребёнка: Тарасов Степан Родионович

Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Тарасова Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Тарасов Степан Родионович

Рождение ребёнка
30.08.1891

Дочь: (Тарасова) Марфа Степановна

Отец ребёнка: Тарасов Степан Родионович

Рождение ребёнка
26.05.1893

Дочь: (Тарасова) Елена Степановна

Отец ребёнка: Тарасов Степан Родионович

Рождение ребёнка
02.11.1895

Дочь: (Тарасова) Зиновия Степановна

Отец ребёнка: Тарасов Степан Родионович

Рождение ребёнка
01.09.1898

Сын: Тарасов Александр Степанович

Отец ребёнка: Тарасов Степан Родионович

Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
1926

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