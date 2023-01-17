Григорьева (Савельева) Христина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Григорьев (подкидыш) Степан Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Григорьев Михаил Степанович
Отец ребёнка: Григорьев (подкидыш) Степан Иванович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Григорьев Иван Степанович
Отец ребёнка: Григорьев (подкидыш) Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно