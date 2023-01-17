Григорьева (Савельева) Христина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Савельева) Христина Ивановна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Савельев Иван Григорьевич

Мать: Савельева Мавра Михеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Садохин Наум Степанович

Отец ребёнка: Григорьев (подкидыш) Степан Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Григорьев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Григорьев (подкидыш) Степан Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Григорьев Иван Степанович

Отец ребёнка: Григорьев (подкидыш) Степан Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев (подкидыш) Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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