Петрунина Параскева Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти08.05.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.05.1884
у обоих второй брак; жениху - 42; невесте - 29; жених - уволенный в запас евфрейтор; невеста - вдова пропавшего на войне рядового Исидора Васильева
Рождение ребёнка
05.08.1886
Дочь: Заболонкова Фекла Игнатьевна
Отец ребёнка: Петрунин Игнатий Порфирьевич
Рождение ребёнка
20.01.1889
Дочь: Ксения Игнатьевна
Отец ребёнка: Петрунин Игнатий Порфирьевич
Рождение ребёнка
12.09.1891
Дочь: Любовь Игнатьевна
Отец ребёнка: Петрунин Игнатий Порфирьевич
Смерть
08.05.1892
от туберкулеза коленного сустава; это вторая жена