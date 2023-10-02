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Петрунина Параскева Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

08.05.1892

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.05.1884

Муж: Петрунин Игнатий Порфирьевич

у обоих второй брак; жениху - 42; невесте - 29; жених - уволенный в запас евфрейтор; невеста - вдова пропавшего на войне рядового Исидора Васильева
Рождение ребёнка
05.08.1886

Дочь: Заболонкова Фекла Игнатьевна

Отец ребёнка: Петрунин Игнатий Порфирьевич

Рождение ребёнка
20.01.1889

Дочь: Ксения Игнатьевна

Отец ребёнка: Петрунин Игнатий Порфирьевич

Рождение ребёнка
12.09.1891

Дочь: Любовь Игнатьевна

Отец ребёнка: Петрунин Игнатий Порфирьевич

Смерть
08.05.1892
от туберкулеза коленного сустава; это вторая жена
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