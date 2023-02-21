Пахучий Владимир
Место рожденияКраснодарский край, Ильинский р-н
Дата рождения1910
Дата смерти21.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Пахучий Андрей
Мать: Пахучая Евдокия
Краснодарский край, Ильинский р-н
Рождение ребёнка
06.02.1937
Сын: Пахучий Сергей
Мать ребёнка: Пахучая Вера
Туркинский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пахучая Вера
Смерть
21.01.1943
Похороны
Неизвестно
Сталинградская обл., Городищенский р-н, Песчанский с/с, с. Песчанка