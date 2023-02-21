Пахучий Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахучий Владимир

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Место рождения

Краснодарский край, Ильинский р-н

Дата рождения

1910

Дата смерти

21.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Пахучий Андрей

Мать: Пахучая Евдокия

Краснодарский край, Ильинский р-н
Рождение ребёнка
06.02.1937

Сын: Пахучий Сергей

Мать ребёнка: Пахучая Вера

Туркинский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахучая Вера

Смерть
21.01.1943
Похороны
Неизвестно
Сталинградская обл., Городищенский р-н, Песчанский с/с, с. Песчанка
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