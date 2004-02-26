Ибрагимов Габдрауф Шагитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1932
Дата смерти26.02.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1957
Дочь: Ибрагимова Мунира Габдрауфовна
Мать ребёнка: Ибрагимова Анисья Петровна
Рождение ребёнка
16.05.1961
Сын: Ибрагимов Винир Габдрауфович
Мать ребёнка: Ибрагимова Анисья Петровна
Рождение ребёнка
31.03.1963
Сын: Ибрагимов Александр Габдрауфович
Мать ребёнка: Ибрагимова Анисья Петровна
Смерть
26.02.2004