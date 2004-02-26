Ибрагимов Габдрауф Шагитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Габдрауф Шагитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1932

Дата смерти

26.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЯИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1957

Дочь: Ибрагимова Мунира Габдрауфовна

Мать ребёнка: Ибрагимова Анисья Петровна

Рождение ребёнка
16.05.1961

Сын: Ибрагимов Винир Габдрауфович

Мать ребёнка: Ибрагимова Анисья Петровна

Рождение ребёнка
31.03.1963

Сын: Ибрагимов Александр Габдрауфович

Мать ребёнка: Ибрагимова Анисья Петровна

Смерть
26.02.2004

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